Andersen Consulting approfondisce le capacità di cybersicurezza

SAN FRANCISCO: Andersen Consulting continua a portare avanti le sue capacità di consulenza con l'azienda collaboratrice IT Security Consulting & Training, società di consulenza sulla sicurezza delle informazioni con sede in Giordania.

Fondata nel 2011 dal socio amministratore Muntaser Bdair, IT Security Consulting & Training è specializzata nella fornitura di servizi ai clienti nei settori governativo, finanziario e industriale, e offre competenze nelle aree governance, rischio e compliance (GRC), prove tecniche, servizi di sicurezza gestiti, privacy, resilienza e iniziative di cybersicurezza. IT Security Consulting & Training collabora con le aziende per valutare le minacce aziendali e tecnologiche, implementare solidi controlli e mantenere la compliance con gli standard di sicurezza internazionali.

“La nostra mission è consentire alle organizzazioni di raggiungere il più alto livello di sicurezza delle informazioni attraverso una consulenza pratica, formazione avanzata e soluzioni di sicurezza su misura”, ha dichiarato Muntaser. “Siamo impegnati a trasferire le nostre conoscenze durante i coinvolgimenti di progetto e ad assicurare che i nostri servizi siano azionabili per ogni cliente. Diventare una società collaboratrice di Andersen Consulting ci consente di ampliare il nostro impatto pur mantenendo l'attenzione sui servizi di alta qualità”.

“Le ampie competenze in materia di cybersicurezza e gestione del rischio di IT Security Consulting & Training saranno una risorsa per la nostra piattaforma di consulenza”, ha dichiarato Mark L. Vorsatz, presidente globale e CEO di Andersen. “La loro capacità comprovata di implementare strutture tecniche e di sicurezza strategica rafforzerà il valore che offriamo ai clienti navigando l'attuale panorama digitale in costant evoluzione”.

Andersen Consulting è una società di consulenza globale che offre una suite completa di servizi che comprendono strategia aziendale, trasformazione commerciale, tecnologica e dell'IA, oltre a soluzioni per il capitale umano. Andersen Consulting si integra con il modello di servizio multidimensionale di Andersen Global, offrendo competenze del massimo livello nei settori di consulenza, fiscale, legale, delle valutazioni, della mobilità globale e consultivo su una piattaforma globale con più di 20.000 professionisti a livello mondiale e una presenza in oltre 500 sedi attraverso le sue società membro e società collaboratrici. Andersen Consulting Holdings LP è una società in accomandita semplice e offre soluzioni di consulenza tramite le sue società membro e collaboratrici in tutto il mondo.

Fonte: Business Wire

