MasterFrame 600, la full tower modulare di Cooler Master per strutture di fascia alta, ora disponibile in Europa

Ispirato alla filosofia FreeForm 2.0, questa struttura open-frame rivoluzionaria è oggi disponibile in Europa al prezzo al pubblico consigliato dal produttore di 199 euro

EINDHOVEN, Paesi Bassi: Cooler Master, un leader globale di hardware per PC e soluzioni termiche innovative, oggi ha annunciato l'avvio delle vendite in Europa della MasterFrame 600, una full tower open-frame modulare di fascia alta progettata per utenti di energia, creatori e modificatori di PC alla ricerca di totale libertà creativa e potenziale di alte prestazioni.

La MasterFrame 600 è disponibile in tutta Europa al prezzo al pubblico consigliato di 199 euro, esclusivamente presso partner e rivenditori selezionati.

Progettata sulla piattaforma FreeForm 2.0 di Cooler Master, MasterFrame 600 ridefinisce ciò che è possibile in una struttura premium per PC.

Fonte: Business Wire

Se questo articolo ti è piaciuto e vuoi rimanere sempre informato con le notizie diiscriviti alla nostra Newsletter gratuita