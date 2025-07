LambdaTest consente di effettuare i test di Playwright su dispositivi iOS reali, per una migliore precisione dei test mobili

La nuova capacità consente ai team QA di automatizzare gli script di Playwright su iPhone e iPad reali, per una precisione senza precedenti dei test sui dispositivi mobili

SAN FRANCISCO: LambdaTest, una piattaforma ingegneristica di qualità elevata basata su GenAI, ha annunciato il supporto dei test di Playwright su dispositivi iOS reali; i team del web mobile potranno effettuare test automatizzati su iPhone e iPad reali che eseguono Safari. Grazie a questo aggiornamento, i team QA e ingegneristici sono in grado di convalidare l'esperienza utente con un'accuratezza di gran lunga superiore rispetto a quella offerta da simulatori o emulatori.

Il test delle app per il web mobile in ambienti virtuali spesso porta a discrepanze nel comportamento nel mondo reale, come le interazioni touch mancate, il rendering non omogeneo dei browser e i colli di bottiglia delle performance non rilevati.

Fonte: Business Wire

