Andersen Consulting collabora con 10Guards per espandere la propria presenza nel settore della sicurezza IT

SAN FRANCISCO: Andersen Consulting migliora le proprie capacità in materia di consulenza grazie alla collaborazione con 10Guards, azienda orientata ai servizi con sede in Ucraina, specializzata nella fornitura di un'ampia gamma di servizi professionali che non comprendono l'offerta di alcun prodotto, software o hardware.

Fondata nel 2017, 10Guards propone servizi di sicurezza IT su misura che includono audit di conformità, valutazioni dei gap e consulenza strategica per consolidare la security posture, oltre all'offerta di supporto in outsourcing per la cybersicurezza tramite CISO virtuali e team virtuali completi, ottimizzazione dei centri operativi per la sicurezza, per il miglioramento dell'efficacia del rilevamento e della risposta alle minacce e, infine, per servizi di hacking etico come i penetration test, le simulazioni di ingegneria sociale e la valutazione della sicurezza delle applicazioni nel web e in ambienti mobili e sul cloud.

"Nell'attuale ambiente digitale, la resilienza IT non è opzionale, ma fondamentale", è il commento di Vitaliy Yakushev, CEO di 10Guards. "Puntiamo a fornire alle organizzazioni informazioni chiare e utili non solo a protezione dalle minacce in continua evoluzione, ma anche come aiuto per una crescita in sicurezza. Grazie alla collaborazione con Andersen Consulting siamo in grado di mettere la nostra esperienza a disposizione di un pubblico globale più ampio, per risultati di maggior impatto nella sicurezza IT".

“10Guards apporta un livello aggiuntivo di esperienza alle nostre competenze in materia di sicurezza IT, in particolare nella tutela dagli attacchi e nella risposta post-incidente", ha sottolineato Mark L. Vorsatz, presidente e amministratore delegato di Andersen. "L'approccio pratico e il comprovato know-how dell'azienda nell'affrontare rischi informatici complessi migliorano ancor più la nostra capacità di proteggere gli ecosistemi digitali dei clienti e di garantirne la continuità delle operazioni. Grazie al loro arrivo ci troviamo in una posizione migliore per offrire a ciclo continuo strategie di sicurezza resilienti e pronte per il futuro, in tutti i settori".

Andersen Consulting è una società di consulenza globale che offre una suite completa di servizi comprensivi di strategia aziendale e di trasformazione commerciale, tecnologica e AI, oltre a soluzioni per il capitale umano. Andersen Consulting si integra con il modello di servizio multidimensionale che caratterizza Andersen Global e offre competenze d'eccellenza nei settori della consulenza e in ambito fiscale, legale, delle valutazioni, della mobilità globale e dell'advisory, grazie a una piattaforma globale di cui fanno parte più di 20.000 professionisti a livello mondiale e a una presenza in oltre 500 sedi attraverso le sue società associate e collaboratrici. Andersen Consulting Holdings LP è una società in accomandita semplice che propone soluzioni di consulenza tramite le società associate e collaboratrici in tutto il mondo.

Fonte: Business Wire

