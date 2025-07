Laserfiche riconosciuta come un 2025 Gartner® Peer Insights™ “Customers’ Choice” per la gestione dei documenti

Laserfiche nominata Preferita dai clienti per sei anni consecutivi.

LONG BEACH, Calif.: Laserfiche, il fornitore di SaaS leader nel settore della gestione intelligente dei contenuti e nell'automazione dei processi, è stato nominato un Customers’ Choice nel report 2025 Gartner Peer Insights ‘Voice of the Customer’: Document Management (Voce del cliente: Gestione dei documenti). Questa distinzione si basa sulle recensioni dei clienti. I fornitori posizionati nel quadrante in alto a destra “Customers’ Choice” della “Voice of the Customer” hanno punteggi che corrispondono a o superano la media di mercato per entrambi gli assi (User Interest and Adoption, and Overall Experience, Interesse e adozione dell'utente ed esperienza generale).

“Siamo fieri di essere l'unica azienda riconosciuta sia come Leader nell'ultimo Magic QuadrantTM for Document Management e nel quadrante in alto a destra del report ‘Voice of the Customer’”, ha dichiarato Thomas Phelps IV, SVP di Strategia aziendale e Direttore delle informazioni per Laserfiche.

Fonte: Business Wire

