1GLOBAL e Odido ridefiniscono la connettività 5G on-demand con SimWallet

AMSTERDAM: 1GLOBAL, un fornitore globale di comunicazioni mobili con una forte base tecnologica, ha stretto una collaborazione con il principale gestore di telefonia mobile olandese Odido per alimentare il lancio di SimWallet, un'app mobile autonoma per la connettività delle eSIM. SimWallet è stata introdotta sul mercato olandese nell'aprile di quest'anno. L'applicazione offre accesso quasi istantaneo alla rete 5G di Odido nei Paesi Bassi ed è utilizzabile da chiunque, clienti Odido e non.

Una volta installata, gli utenti possono connettersi alla rete 5G all'avanguardia di Odido per una connessione internet illimitata per 24 ore, per diversi giorni o fino a 30 giorni, approfittando di tariffe basse e fisse che funzionano sul proprio smartphone, tablet, portatile o qualsiasi dispositivo abilitato a ricevere una eSIM.

Fonte: Business Wire

Se questo articolo ti è piaciuto e vuoi rimanere sempre informato con le notizie diiscriviti alla nostra Newsletter gratuita