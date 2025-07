Imperva Application Security integra rilevamento delle API e risposta, definendo un nuovo standard riguardo alla sicurezza delle API

La prima piattaforma con pannello di controllo unico (SPOG) a fornire rilevamento in tempo reale e mitigazione delle minacce alle API, comprese BOLA (Broken Object Level Authorization) e altre minacce logiche avanzate contro le aziende

Offre un’implementazione flessibile in ambienti cloud e on-premise, con un design che dà priorità alla privacy sin dalle primissime fasi per proteggere le API alla scala necessaria.

MEUDON, Francia: Thales oggi ha annunciato l’integrazione di nuove funzionalità di rilevamento e risposta nella piattaforma Imperva Application Security per fornire protezione contro attacchi logici alle aziende, come BOLA (Broken Object Level Authorization) – la principale minaccia nell’elenco OWASP API Security Top 10. Integrando il rilevamento in tempo reale con la mitigazione automatizzata di API rischiose, attacchi BOLA, API non autorizzate e API deprecate, la piattaforma Imperva Application Security offre protezione completa contro l’esposizione di dati non autorizzata e altre complesse vulnerabilità logiche delle aziende in ambienti cloud e on-premise.

Fonte: Business Wire

