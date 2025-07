Murata inizia la prima produzione di massa al mondo del condensatore ceramico multistrato da 47 μF nella misura 0402 pollici

KYOTO, Giappone: Murata Manufacturing Co., Ltd. (TOKYO: 6981) (ISIN: JP3914400001) ha iniziato la prima produzione di massa al mondo dei condensatori ceramici multistrato (MLCC) di misura 0402 pollici (1,0 × 0,5 mm) e con capacità di 47 μF. La nuova linea di prodotti, disponibile in due varianti con caratteristiche di temperatura diverse, è stata progettata per portare avanti la miniaturizzazione degli MLCC e migliorare le prestazioni dei sistemi dei clienti.

Negli ultimi anni si sono diffuse rapidamente soluzioni IT altamente performanti, come quelle impiegate in data center e server IA. A causa della frequente alta densità richiesta da questi dispositivi, è fondamentale una collocazione ottimizzata dei componenti nelle limitate aree delle schede di circuiti stampati (PCB).

Fonte: Business Wire

