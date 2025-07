Airship presenta agenti IA per accelerare la fornitura da parte dei brand di esperienze clienti ad alto impatto

I nuovi agenti intelligenti di Airship lavorano in maniera indipendente o in tandem per creare, testare e ottimizzare l'intera esperienza clienti nelle app, sui siti web e in tutti i canali

Progettati per la sicurezza dei brand, tutti gli agenti tengono informati gli agenti umani, si attengono allo stile del brand e assicurano proattivamente la conformità con i requisiti di accessibilità

SAN FRANCISCO: Airship, la società di esperienza clienti multicanale, oggi ha rafforzato la sua leadership nelle esperienze mobili native senza codice presentando Airship AI Agents. Questi agenti intelligenti, specializzati in mansioni, automatizzano la creazione, i test e l'ottimizzazione dell'intera esperienza clienti, dall'orchestrazione altamente personalizzata della messaggistica multicanale alle esperienze risultanti e agli esiti sulle mete di conversione critiche dei marchi, le loro app e i loro siti web.

