Un sondaggio di Lookout rivela la presenza di divari critici tra la fiducia dei responsabili della sicurezza e l'effettiva vulnerabilità delle loro organizzazioni

Dati indipendenti confermano la presenza di un preoccupante divario tra le convinzioni e la realtà quando si tratta di preparazione in materia di cybersicurezza mobile

BOSTON: Un nuovo sondaggio a cura di Lookout, Inc., il leader nella sicurezza dei punti terminali mobili, oggi ha rivelato informazioni preoccupanti sullo stato della preparazione alla cybersicurezza mobile, rivelando un notevole divario tra la fiducia dei responsabili della sicurezza e l'effettiva vulnerabilità delle loro organizzazioni. Il sondaggio, condotto tra più di 700 responsabili della sicurezza in tutto il mondo espone un'eccessiva fiducia diffusa nei confronti della capacità dei dipendenti di rilevare le moderne minacce incentrate sui cellulari, lasciando le aziende notevolmente più esposte di quanto non credano.

Fonte: Business Wire

