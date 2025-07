Alpaca entra nel mercato UK e UE attraverso l'acquisizione di WealthKernel

NEW YORK e LONDRA: Alpaca, un'API per infrastrutture self-clearing broker-dealer e brokerage, oggi ha annunciato l'intenzione di rilevare WealthKernel, azienda di wealthtech (tecnologia della gestione patrimoniale) specializzata in infrastruttura degli investimenti digitali e prodotti con agevolazioni fiscali. Questa acquisizione strategica porterà in Alpaca l'infrastruttura di brokerage su licenza UK e UE di WealthKernel, supportando la rapida espansione globale per realizzare la sua missione di aprire i servizi finanziari a tutti gli abitanti del mondo.

“L'acquisizione di WealthKernel è un importante passo avanti che permette ad Alpaca di diventare un'infrastruttura di brokerage davvero globale. WealthKernel vanta una reputazione di tutto rispetto nel Regno Unito e nell'UE, ottenuta grazie alla stretta collaborazione con diversi istituti finanziari”, ha dichiarato Yoshi Yokokawa, CEO di Alpaca.

Fonte: Business Wire

