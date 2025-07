DNP aprirà il primo centro R&S oltreoceano nei Paesi Bassi

Promuoverà la R&S sull’ottica co-packaged

TOKYO: A settembre, Dai Nippon Printing Co., Ltd. (DNP, TOKYO: 7912) aprirà nei Paesi Bassi il suo primo centro di Ricerca e Sviluppo (R&S) oltreoceano, che sarà situato presso l’High Tech Campus Eindhoven (HTCE) e mirerà sia a promuovere la R&S globale sia ad accelerare l’innovazione.

HTCE è uno dei principali poli per l’innovazione in Europa, che riunisce circa 300 aziende e istituti di ricerca e oltre 12.500 ricercatori, ingegneri e imprenditori per sviluppare tecnologie e prodotti innovativi.

Come progetto iniziale DNP promuoverà la R&S nel campo dell’ottica co-packaged, che integra la tecnologia delle comunicazioni ottiche con la tecnologia elettronica per ottenere prestazioni elevate nel trattamento delle informazioni.

