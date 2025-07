Prometheus Fuels raggiunge un importante traguardo commerciale

La prima azienda al mondo a produrre e-Fuel al 100% a zero emissioni di carbonio dall'aria e dall'energia rinnovabile off-grid

SANTA CRUZ, Calif.: Prometheus Fuels (Prometheus), l'azienda produttrice di carburanti a zero emissioni di carbonio e a basso costo dalla cattura diretta dall'aria e dall'elettricità rinnovabile, oggi ha annunciato di essere pronta a commerciare il suo sistema proprietario di produzione di e-Fuel. Il prototipo Titan Forge Alpha dell'azienda ha integrato con successo un reattore Faraday su larga scala da 50 celle, convalidando la sua tecnologia di base a TRL 9, il punto di riferimento più alto per l'implementazione nel mondo reale e la maturità del sistema.

Con questo traguardo, Prometheus diventa l'unica azienda in grado di produrre carburanti sintetici a zero emissioni di carbonio e a basso costo utilizzando la cattura diretta dall'aria (DAC) e l'energia rinnovabile intermittente, totalmente off-grid, ovvero in modalità autonoma e indipendente dalla rete.

Fonte: Business Wire

Se questo articolo ti è piaciuto e vuoi rimanere sempre informato con le notizie diiscriviti alla nostra Newsletter gratuita