Sagemcom ottiene la medaglia Ecovadis Platinum con un punteggio di 84 punti su 100, come riconoscimento del suo impegno CSR

BOIS-COLOMBES, Francia: Il gruppo Sagemcom è orgoglioso di annunciare l’assegnazione per la terza volta della medaglia Platinum di Ecovadis, il massimo riconoscimento assegnato dalla piattaforma leader globale per la valutazione delle prestazioni in ambito di responsabilità sociale d’impresa (CSR).

Con questa medaglia Sagemcom entra a far parte del migliore 1% delle aziende valutate a livello globale in tutti i settori. Con un punteggio pari a 84 su 100, Sagemcom riconferma la sua posizione come leader impegnato negli ambiti di transizione ecologica, etica aziendale, gestione sostenibile della supply chain e responsabilità sociale.

“La medaglia EcoVadis Platinum è più di un semplice premio: è il riconoscimento dei nostri sforzi collettivi per incorporare i principi dello sviluppo sostenibile nel cuore della nostra strategia e cultura aziendale”, ha dichiarato Sylvaine Couleur, Vicepresidente esecutivo per la CSR e la comunicazione. "Il raggiungimento di questo livello dimostra che i nostri impegni sono tangibili, d'impatto e riconosciuti a livello internazionale. Questo riconoscimento ribadisce la nostra determinazione a far progredire ed espandere ulteriormente i nostri impegni in materia di CSR, al servizio dei nostri clienti, dei nostri partner e dei nostri team.”

La valutazione EcoVadis si basa su 21 criteri raggruppati in quattro ambiti chiave: ambiente, diritti della manodopera e umani, etica e approvvigionamento sostenibile. Grazie ad azioni strutturate e misurabili in tali ambiti, Sagemcom ha dimostrato la sua capacità di coniugare prestazioni economiche con un impatto positivo.

In tutto il mondo, grazie alle soluzioni innovative sviluppate e realizzate dai suoi team, Sagemcom fornisce al maggior numero di persone accesso a Internet a banda larga, all'intrattenimento e alla fornitura di energia gestita. In quanto “azienda mission-driven” dal gennaio 2022, Sagemcom si assicura che la progettazione, la costruzione e l'utilizzo di queste soluzioni siano sostenibili e rispettino gli impegni ambientali e sociali noti e condivisi da tutti i suoi team, partner e stakeholder. Leader tecnologico nei mercati in cui opera, Sagemcom è controllata al 30% dai suoi dipendenti, ha raggiunto un fatturato di oltre 2,3 miliardi di euro nel 2024 ed è in attivo fin dalla sua fondazione.

