iFIT collabora con Samsung Health per portare la fitness e il benessere personalizzati a milioni di persone in tutto il mondo

BROOKLYN, New York: iFIT, leader globale nella fitness connessa e nel contenuto interattivo, oggi ha annunciato una partnership rivoluzionaria con Samsung Health, tra i nomi più noti della tecnologia a livello mondiale. Obiettivo di questa collaborazione strategica è ridefinire il modo in cui milioni di utenti in tutto il mondo provano l'esperienza derivante da salute e benessere personalizzati.

"La nostra collaborazione con iFIT sottolinea l'instancabile impegno di Samsung per la prevenzione della salute e il fitness rivolto a tutti. Grazie a Samsung Health puntiamo a offrire esperienze di fitness ad alto livello di personalizzazione che consentano alle persone di adottare comportamenti più sani e di migliorare il proprio benessere. Nel prossimo futuro, con l'integrazione delle attrezzature intelligenti di iFIT e dei suoi contenuti coinvolgenti creati da personal trainer per l'ecosistema Galaxy, plasmeremo insieme il futuro del fitness connesso e personalizzato", è il commento del Dr. Hon Pak, vicepresidente senior e responsabile del team per la salute digitale dell'attività mobile di Samsung.

Fonte: Business Wire

