Scanfil e MB Elettronica uniscono le forze per creare un leader globale nei servizi EMS

SIEVI, Finlandia: L’azienda finlandese Scanfil, la più grande impresa di servizi relativi alla produzione di dispositivi e sistemi elettronici (EMS) in termini di giro d’affari quotata in borsa in Europa, e l’azienda italiana MB Elettronica (“MB”), con sede a Cortona in provincia di Arezzo, hanno concordato di unire le forze.

L’unione darà vita un importante player europeo nel settore EMS che vanterà una presenza globale di 16 stabilimenti in quattro continenti. MB gestisce quattro fabbriche (o stabilimenti? in Italia e impiega circa 500 persone. L’operazione aumenterà il numero di dipendenti Scanfil a oltre 4.500 mentre gli attuali dipendenti MB continueranno a svolgere il loro ruolo nell’ambito del gruppo Scanfil.

La clientela e la gamma di offerte di MB e Scanfil si completano reciprocamente, permettendo alle due imprese di creare valore per i clienti tramite vendite incrociate. Per quanto riguarda la clientela, MB porta nuovi e importanti clienti industriali nel nuovo Gruppo. In particolare, vanta rapporti con i clienti e un know-how significativi in vari settori – aerospaziale e difesa, Tecnologie Medicali, e trasporti. Insieme, Scanfil e MB saranno in grado di servire ancora meglio i clienti, offrendo servizi di produzione in dieci paesi.

“Desidero dare il benvenuto a tutti i nuovi dipendenti e clienti nella famiglia Scanfil in crescita. Unendo le forze stiamo creando un leader europeo nel settore EMS che vanta una solida presenza in Italia e nei settori aerospaziale e difesa. Per quanto riguarda i dipendenti MB, una grande azienda creerà nuove opportunità di crescita professionale e di carriera, mentre per i clienti MB un’impresa più grande potrà offrire una gamma migliore di servizi grazie a capacità globali di produzione e consegna”, commenta Christophe Sut, amministratore delegato Scanfil.

“. Sia Scanfil che MB Elettronica nascono come aziende familiari. Sia Scanfil che MB Elettronica nascono come aziende familiari: Esiste una dinamica simile nelle culture operative e l’imprenditorialità è un valore aziendale molto apprezzato. I nostri dipendenti si distinguono per le notevoli capacità e la forte motivazione, caratteristiche che sono e saranno fondamentali per il successo nel settore EMS”, aggiunge Roberto Banelli, amministratore delegato MB. “Grazie alla solidità finanziaria e alla presenza globale di Scanfil, MB inizierà un nuovo cammino di crescita. L’unione delle due aziende creerà valore per i clienti e i dipendenti. Guardo con fiducia all’opportunità per MB di entrare nella famiglia Scanfil e a un futuro che vedrà MB diventare sempre più solida nell’ambito di questa partnership”.

“Ho iniziato l’attività nel 1961 e sono soddisfatto di essere riuscito, insieme ai miei figli, di avere portato l’azienda a questo livello e di impiegare oltre 500 persone. E oggi siamo orgogliosi di essere stati in grado di stringere un accordo con Scanfil per farla crescere ulteriormente. Auguro a tutti un buon lavoro.” riepiloga Francesco Banelli, fondatore di MB Elettronica.

Si prevede che l’accordo sarà concluso nel quarto trimestre del 2025.

Panoramica su Scanfil

Scanfil plc è il più grande fornitore europeo quotato in borsa di servizi relativi alla produzione di dispositivi e sistemi elettronici (EMS), con un giro d’affari di 780 milioni di euro nel 2024. Serve leader globali del settore in vari segmenti di clientela – industriale, energia e cleantech, tecnologia medica e scienze della vita. Scanfil offre molteplici servizi – di progettazione, prototipazione, progettazione per la producibilità (DFM), sviluppo di prove, catena di fornitura e logistica, assemblaggio di schede di circuiti, produzione di componenti e sottosistemi, e integrazione di sistemi complessi. L’obiettivo di Scanfil consiste nell’offrire ai clienti valore sempre maggiore migliorandone la competitività e presentandosi come il principale partner per la catena di fornitura e partner di produzione di produzione a lungo termine a livello internazionale. L’account cliente di più lunga durata di Scanfil è ininterrotto da oltre 40 anni. Scanfil gestisce una rete di fornitura globale e undici stabilimenti di produzione in quattro continenti.

