ROYC e Partners Financial Group annunciano una collaborazione strategica per offrire soluzioni di investimento nei mercati privati nell'Europa Centro-Orientale

STOCCOLMA: ROYC, il principale fornitore di scelte e soluzioni di investimenti nei mercati privati supportato dalla principale piattaforma tecnologica europea, è lieta di annunciare una collaborazione strategica con Partners Financial Group, il fornitore di servizi finanziari al dettaglio più importante dell'Europa Centro-Orientale. Questa collaborazione a lungo termine mira a estendere l'accesso agli investimenti nei mercati privati più importanti al mondo per clienti al dettaglio in tutta l'Europa Centro-Orientale. Grazie a questa collaborazione, l'ampia base clienti di Partners avrà accesso alla scelta di investimenti di livello istituzionale e all'infrastruttura digitale di ROYC, integrata senza soluzione di continuità nella piattaforma Partners.

Partners Financial Group è un leader del mercato nei servizi finanziari al dettaglio e oggi sta accelerando la sua espansione nei mercati privati. Nota per il suo impegno nell'innovazione, Partners offre soluzioni finanziarie sofisticate ad oltre due milioni di clienti in Repubblica Ceca, Slovacchia, Polonia e Romania, inclusa una rete di oltre 3.500 consulenti indipendenti, il che significa che Partners opera la più grande rete di consulenti indipendenti della regione.

“Questa collaborazione è un perfetto esempio di come la tecnologia all'avanguardia possa ricreare l'accesso ai mercati privati”, ha dichiarato Mathias Leijon, Fondatore e Presidente di ROYC. “La nostra piattaforma leader sul mercato è stata realizzata per fornire investimenti di livello istituzionale con facilità, sicurezza e su scala. Il chiaro impegno di Partners nella leadership digitale lo rende un collaboratore ideale nell'accelerazione di questa visione nell'Europa Centro-Orientale”.

Roman Pospíšil, Direttore degli investimenti del gruppo in Partners Financial Group ha aggiunto: “La tecnologia è al centro del nostro modo di servire i clienti: abbiamo sempre cercato di guidare la trasformazione digitale attraverso i servizi finanziari. La piattaforma di ROYC si adatta perfettamente alla nostra strategia di offrire soluzioni di investimenti innovative di nuova generazione a milioni di clienti. È un balzo in avanti nella nostra ambizione di essere il leader digitale nell'accesso ai mercati privati”.

Informazioni su ROYC

ROYC è l'azienda leader nella tecnologia finanziaria B2B in Europa che offre un sistema operativo completo per i mercati privati, consentendo alle società di capitali privati, a banche, a gestori patrimoniali e a uffici multifamiliari di accedere, distribuire e gestire investimenti privati in modo diretto e su scala. Con l'espasione dei mercati privati, le istituzioni finanziarie richiedono soluzioni scalabili, guidate dalla tecnologia per gestire la complessità, ottimizzare le operazioni dei fondi, e proporre esperienze clienti eccezionali. ROYC abbina tecnologia all'avanguardia per i mercati privati con strutturazioni di fondi e soluzioni di investimento su misura. La sua piattaforma intuitiva e scalabile sostituisce i processi manuali con l'automazione e l'accesso ai dati in tempo reale, trasformando il modo in cui gli investimenti nei mercati privati vengono gestiti in tutto il ciclo di vita dei fondi.

Informazioni su Partners Financial Group

Partners Financial Group è un leader sul mercato dei servizi finanziari al dettaglio, operatore di fiducia per oltre due milioni di clienti in Repubblica Ceca, Slovacchia, Polonia e Romania. Gestore della più grande rete di consulenza indipendente della regione, Partners unisce profonda esperienza finanziaria e una forte enfasi sull'innovazione e sulla trasformazione digitale.

Fonte: Business Wire

