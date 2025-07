Samsung amplia Galaxy AI, mentre aumenta tra i consumatori il desidero di IA mobile

Annunciata un'importante iniziativa durante il Galaxy AI Forum al Galaxy Unpacked

NEW YORK: Samsung oggi ha annunciato un notevole impegno a estendere Galaxy AI agli oltre 400 milioni di dispositivi in tutto il mondo entro la fine del 2025. L'iniziativa si aggiunge al traguardo del 2024 di portare Galaxy AI a più di 200 milioni di dispositivi, a partire dalla serie Galaxy S24.

Fin dal lancio, Galaxy AI ha aiutato a definire una nuova era di innovazione dell'intelligenza artificiale mobile (Mobile AI), trasformando ciò che è possibile sugli smartphone. Oggi, oltre il 70% degli utenti di Galaxy S25 interagisce attivamente con una suite sempre maggiore di funzionalità basate sull'IA, sviluppate in collaborazione con Samsung e Google.

Tra queste, Google Gemini ha assistito alla crescita più notevole, con l'utilizzo triplicato in tutta l'ultima serie Galaxy S. Grazie alla stretta collaborazione con Samsung, Gemini è profondamente integrato nei dispositivi Galaxy, connettendosi con le app di prima parte per offrire risposte utili e personalizzate.

Mindy Brooks, Vicepresidente, Android Consumer Product & Experience, Google, ha dichiarato: "Grazie alla stretta collaborazione con Samsung, Gemini funziona senza soluzione di continuità in tutti i suoi dispositivi e si connette con le app di prima parte per fornire risposte utili e personalizzate. Ad esempio, le capacità video live di Gemini sono state ottimizzate per la fotocamera anteriore di Flip, e Gemini sul Galaxy Watch utilizza il contesto proveniente dal telefono".

I consumatori si rivolgono alla Mobile AI per le attività di tutti i giorni

Un anno dopo il primo Galaxy AI Forum, Samsung sta condividendo nuove informazioni su come l'IA sta trasformando la quotidianità. La ricerca condotta con Symmetry Research rivela il crescente affidamento all'IA mobile e le aspettative che cambiano per funzionalità proattive più personalizzate:

Il 47% dei consumatori afferma che le proprie routine quotidiane sarebbero interrotte senza strumenti di IA come le notifiche personalizzate, la ricerca potenziata dall'IA, e l'assistenza vocale.

oggi utilizza comandi vocali con la stessa frequenza con cui digita, evidenziando un cambiamento nel modo in cui gli utenti interagiscono con i loro dispositivi.

Queste tendenze puntano all'aumento della domanda di esperienze di IA multimodali, intelligenti e intuitive.

Democratizzare la Mobile AI per tutti

L'espansione da parte di Samsung della Galaxy AI a 400 milioni di dispositivi riflette il suo impegno nella democratizzazione del potere e delle possibilità dell'IA mobile. Che si tratti di funzionalità vocali intuitive, privacy sul dispositivo o intelligenza tra dispositivi, Samsung sta costruendo un futuro in cui l'IA viene integrata senza soluzione di continuità nello smartphone, il dispositivo che si tiene sempre in mano.

Jisun Park, Corporate Executive Vice President e Head of Language AI Team, Mobile eXperience Business presso Samsung Electronics, ha concluso: “Per alcuni l'IA è l'inizio di un'era ‘post smartphone’, ma noi la vediamo diversamente. Stiamo costruendo un futuro in cui i vostri dispositivi non solo rispondono, ma diventano sempre più intelligenti per anticipare, vedere e lavorare silenziosamente sullo sfondo per rendere la vita un pò più facile”.

Per saperne di più su come Samsung e i suoi partner commerciali stanno creando il futuro dell'IA mobile, visitare: https://www.samsungmobilepress.com/feature-stories/samsung-continues-to-expand-galaxy-ai-as-consumers-show-increasing-reliance-on-mobile-ai

Fonte: Business Wire

