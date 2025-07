HistoSonics amplia la copertura assicurativa per il trattamento del tumore al fegato non invasivo a 7 milioni di assicurati di Highmark Blue Cross Blue Shield

La copertura dell'istotripsia dei tumori del fegato ora comprende assicurati negli stati di New York, Delaware, Pennsylvania e West Virginia

MINNEAPOLIS: HistoSonics, il produttore dell'Edison® Histotripsy System, ha annunciato oggi che Highmark Blue ha intrapreso quattro nuove decisioni positive sulle polizze mediche per l'utilizzo dell'istotripsia nel trattamento dei tumori epatici. La decisione amplia la copertura nei piani commerciali di Highmark in quattro stati, tra cui New York, Delaware, Pennsylvania e West Virginia, ampliando l'accesso alla terapia non invasiva di HistoSonics per quasi 7 milioni di assicurati.

Fonte: Business Wire

