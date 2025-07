Zycus è stata nominata LEADER nella classifica IDC MarketScape 2025 per il Source-to-Pay

PRINCETON, N.J.: Zycus, leader globale nelle tecnologie di approvvigionamento alimentate dall'intelligenza artificiale, è stata nominata Leader nella classifica IDC MarketScape: Worldwide AI-Enabled Source-to-Pay 2025 Vendor Assessment .

Questo riconoscimento fa seguito a una valutazione completa, che ha incluso l'invio di richieste di informazioni, dimostrazioni dal vivo dei prodotti, briefing con gli analisti e interviste con i clienti.

"Zycus è un leader riconosciuto nel settore Source-to-Pay e sfrutta l'IA agenziale per guidare la trasformazione del procurement. Con agenti IA come Merlin Intake e l'Autonomous Negotiation Agent (ANA), Zycus offre una suite di soluzioni perfettamente integrate per le aziende che puntano al risparmio, alla riduzione dei rischi e alla scalabilità".

— Patrick Reymann, direttore della ricerca, IDC

Per ulteriori informazioni sulla suite Source-to-Pay di Zycus e sulla sua posizione nel report IDC MarketScape

Fonte: Business Wire

