EZVIZ presenta HP7 Pro, il primo videocitofono del settore con risoluzione 4K con l’innovativo sistema di riconoscimento delle vene del palmo, per un accesso domestico più semplice e sicuro

HOOFDDORP, Netherlands: EZVIZ rivoluziona la tecnologia d’accesso con il lancio dell’innovativo ​videocitofono HP7 Pro 4K, grazie al suo riconoscimento della venatura del palmo. Questo dispositivo rivoluziona il concetto di citofono connesso a Internet, integrando lo sblocco biometrico sicuro con un'eccezionale chiarezza visiva.

HP7 Pro rappresenta una novità assoluta nel settore, in quanto combina la straordinaria risoluzione 4K Ultra HD con l'avanzata tecnologia di scansione delle vene del palmo della mano. Questo rende HP7 Pro un dispositivo che va oltre la comunicazione, diventando una serratura e una telecamera intelligenti, creando una porta d'accesso personalizzata per le case moderne.

Risolvere le sfide reali dell’accesso:

"Chiavi tradizionali e password spesso non bastano", afferma Binghong Wang, Responsabile Ricerca Prodotto EZVIZ. "Il riconoscimento on-device (sul dispositivo) basato su IA di HP7 Pro identifica chi si presenta alla porta. I modelli di venatura palmare sono unici e quasi impossibili da replicare, offrendo forte protezione contra lo spoofing (frode biometrica). Basta un gesto della mano o uno sguardo alla telecamera: l'accesso viene concesso in meno di un secondo. In combinazione con la nitidezza del 4K, le famiglie vedono ogni visitatore con un livello di dettaglio ineguagliabile, sia di giorno che di notte".

Chiarezza e Sicurezza di Nuova Generazione:

Oltre al controllo accessi, HP7 Pro eccelle nella sorveglianza. La lente 4K con ampia aperture focale permette di catturare dettagli nitidi. La WDR (Wide Dynamic Range) permette di gestire al meglio le situazioni in cui le luci sono deboli, intense o difficili, oltre a ciò, la correzione della distorsione offre immagini realistiche. Infine, la visione notturna ColorFULL garantisce video a colori in condizioni di scarsa luce, migliorando la sicurezza notturna.

Comfort senza pari:

Offrendo massima flessibilità, HP7 Pro supporta molteplici metodi di sblocco: scansione della venatura palmare, riconoscimento facciale, inserimento codice, badge RFID (utilizzo dei tag), accesso via app per la famiglia, tocco sullo schermo interno e codici QR per gli ospiti. Dotato di chip IA on-device e CPU dual-core, elabora i dati localmente per velocità, precisione e privacy, segnalando immediatamente accessi non riconosciuti.

Integrazione con Hub Domotico:

Più di un semplice citofono, lo schermo touch interno da 8 pollici di HP7 Pro diventa un hub di comando centrale. Gestisci dispositivi EZVIZ, controlla lo storico accessi o rispondi alla porta da remoto via app, tutto con semplici tocchi. L’installazione semplificata a 2 fili e il design elegante sostituiscono senza sforzo i vecchi citofoni.

Vincitore del ​Premio MUSE Design 2025, HP7 Pro incarna l’impegno di EZVIZ per l’innovazione centrata sull’utente. "Il nostro obiettivo è stato quello di risolvere i problemi reali legati all'ingresso in casa", afferma Wang. "Un design efficiente che sa ascoltare rende momenti come il rientro a casa più facili, più sicuri e più connessi". L'EZVIZ HP7 Pro stabilisce un nuovo standard, unendo in un'unica elegante soluzione una solida sicurezza, un'eccezionale capacità di visione e un comodo controllo della casa smart.

Fonte: Business Wire

