Regula rende i controlli dell'identità self-service più rapidi e più facili con il nuovo lettore di documenti integrato

RESTON, Va.: Regula, uno sviluppatore internazionale di dispositivi forensi e soluzioni per la verifica dell'identità, introduce un nuovo lettore di documenti integrato Regula 7223E , progettato per semplificare i controlli dei documenti di identità agli sportelli self-service e agli e-gate. Realizzato specificamente per documenti in formato ID-1, come le patenti di guida e le carte d'identità nazionali, lo scanner compatto aiuta i confini e le aziende a sveltire i controlli dei documenti di identità, ridurre gli errori degli utenti e offrire una migliore esperienza clienti su scala.

Le soluzioni self-service sono la nuova norma in aeroporti, hotel, casino e strutture dotate di sistemi di sicurezza. Ma la verifica delle carte d'identità, specialmente quando gli utenti le inseriscono in modo errato o devono scansionare entrambi i lati separatamente, rimane un comune punto problematico.

Fonte: Business Wire

