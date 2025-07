Liquid AI lancia LEAP e Apollo: inizia una nuova era per l'implementazione dell'edge AI

La nuova piattaforma per sviluppatori e app consumer dimostra la potenza dei modelli di AI generativa affidabili ed efficienti, implementati su dispositivi edge locali, che consentono esperienze AI rapide, private e senza interruzioni.

CAMBRIDGE, Massachusetts: Liquid AI, l'azienda che crea modelli di base che fissano nuovi standard in termini di performance ed efficienza, oggi ha annunciato il lancio di Liquid Edge-AI Platform (LEAP) v0, la sua piattaforma per lo sviluppo in fase iniziale, per la creazione e l'implementazione dell'AI su dispositivi come smartphone, laptop, indossabili, droni, automobili e altri hardware locali, senza necessità di infrastruttura cloud. L'azienda ha lanciato anche Apollo, un'applicazione aggiornata, leggera e iOS nativa basata su LEAP, che offre un'interfaccia interattiva per esperienze private di AI in combinazione con i rivoluzionari e recentissimi modelli targati Liquid.

Fonte: Business Wire

