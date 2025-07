Report Volante: nel prossimo anno la modernizzazione dei pagamenti sarà una priorità per il 99% delle banche EMEA

Una nuova ricerca di Volante Technologies rivela che per le banche dell'area EMEA la sostituzione dei sistemi legacy rappresenta una priorità urgente: gli istituti infatti impegneranno in media quasi 1,5 milioni di dollari per la modernizzazione nel corso del prossimo anno

LONDRA: Volante Technologies, leader globale nel settore dei Payments as a Service (PaaS), ha pubblicato la quinta edizione del suo report di ricerca annuale The Big Survey 2025: Modernising Payments.

L'indagine condotta tra i responsabili decisionali bancari di alto livello di 11 paesi dell'area EMEA rivela un impulso quasi unanime al cambiamento: il 99% delle banche prevede di implementare una nuova soluzione per i pagamenti - sostituendo uno o più sistemi - entro l'anno, e oltre la metà (52%) punta a farlo nei prossimi sei mesi.

