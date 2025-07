ExaGrid annuncia il supporto di Rubrik

ExaGrid riduce i costi, migliora le prestazioni del recupero dei dati di archivio e aggiunge sicurezza e opzioni di recupero dai disastri per gli utenti di Rubrik

MARLBOROUGH, Mass.: ExaGrid®, l'unica soluzione di archiviazione di backup a livelli del settore con Retention Time-Lock che comprende un livello non collegato alla rete (creando un air gap a più livelli), cancellazioni ritardate e immutabilità per il ripristino da ransomware, ha annunciato oggi che le sue appliance Tiered Backup Storage possono ora essere utilizzate come target per il software di backup Rubrik, e con la deduplicazione avanzata dei dati ridurrà i costi di archiviazione dei backup utilizzando Rubrik Archive Tier o Rubrik Archive Tier con Instant Archive abilitato rispetto all'archiviazione dei dati su cloud o alla tradizionale archiviazione in sede.

Fonte: Business Wire

