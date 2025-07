OPEX® Corporation presenta Cortex® Sort-to-Order™, la suite di software integrato per semplificare l'evasione degli ordini

MOORESTOWN, N.J.: OPEX® Corporation, un leader globale nell'automazione di nuova generazione che offre soluzioni innovative per l'automazione di magazzini, documenti e posta, sta annunciando il lancio della sua suite di software Cortex® Sort-to-Order™ (S2O), p rogettata per fornire un livello superiore di funzionalità per le soluzioni di smistamento dell'azienda. Questa potente suite di software offre tutte le capacità di gestione degli ordini dei sistemi di automazione dei magazzini Sure Sort® e Sure Sort® X di OPEX, ottimizzando le assegnazioni delle cassette, riducendo i tempi di evasione, migliorando la precisione degli ordini, offrendo analisi in tempo reale e consentendo la comunicazione diretta con i sistemi esistenti di gestione dei magazzini e degli ordini.

“Cerchiamo sempre di migliorare il nostro portafoglio di soluzioni, ed è proprio quello che fa Cortex S2O”, ha dichiarato Alex Stevens, Presidente, Automazione di magazzino, OPEX.

Fonte: Business Wire

