Il Cessna Grand Caravan EX propone nuovi optional per gli interni executive ed amplia le opportunità per missioni di alto livello

WICHITA, Kansas: Il leggendario Cessna Grand Caravan EX propone ora tre nuovi interni executive tra cui i clienti potranno scegliere in fase di progettazione della cabina del proprio aereo. Lunar, Obsidian e Saddle Sport vanno ad aggiungersi a Canyon e Savanna, già disponibili, e arricchiscono così la gamma degli optional standard. Le nuove proposte, disponibili a partire da questo mese, consentiranno ai clienti di personalizzare ulteriormente gli interni del proprio aereo in base alle preferenze personali o alla missione.

Il Cessna Grand Caravan EX è progettato e prodotto da Textron Aviation Inc., una società del gruppo Textron Inc. (NYSE:TXT).

Fonte: Business Wire

