Lattice estende il portafoglio di piccoli FPGA a bassa potenza con un'alta densità di I/O e opzioni di dispositivi sicuri

— Raddoppia le opzioni di dispositivi FPGA di controllo sicuri per tutti gli usi con i nuovi dispositivi Certus-NX e MachXO5-NX —

HILLSBORO, Ore.: Lattice Semiconductor (NASDAQ: LSCC), azienda leader nella programmazione a bassa potenza, oggi ha annunciato che l'azienda amplierà il suo portafoglio di piccoli FPGA con nuove opzioni ad alta densità I/O nelle famiglie di dispositivi FPGA Lattice Certus™-NX FPGA e Lattice MachXO5™-NX. I nuovi prodotti comprendono diverse opzioni di densità logica e I/O in nuove confezioni diverse. Questi nuovi dispositivi sono ideali per un'ampia gamma di soluzioni che richiedono bassa potenza, un fattore di forma ridotto, un elevato I/O a 3,3 V e funzionalità di sicurezza, caratteristiche che li rendono adatti ad applicazioni AI, Industriali, di Comunicazioni, Server e Automotive con vincoli di alimentazione.

“In Lattice, siamo impegnati a dare ai nostri clienti la flessibilità e le caratteristiche di cui hanno bisogno per innovare in un'ampia gamma di applicazioni”, ha dichiarato Dan Mansur, Vicepresidente aziendale, Marketing dei prodotti presso Lattice Semiconductor. “Introducendo densità I/O più alta e altre configurazioni incentrate sulla sicurezza in dispositivi compatti e a bassa potenza, offriamo agli sviluppatori nuovi modi per affrontare i rigorosi limiti di temperatura, connettività e fattore di forma delle loro progettazioni”.

Realizzati sulla premiata piattaforma FPGA Lattice Nexus™, i nuovi dispositivi Lattice Certus-NX e MachXO5-NX offrono le seguenti funzionalità rispetto ai FPGA concorrenti di classe simile sul mercato:

Connettività solida e personalizzabile in un fattore di forma ridotto Il numero più alto di I/O per confezione, compreso un I/O da 3,3V con un numero di I/O fino a 2 volte superiore per dimensione della confezione I/O differenziale (1,5 Gbps) che permette un trasferimento di dati fino al 70% più rapido

Capacità di integrazione del sistema leader nel settore Consumi inferiori fino a 4 volte, che consentono di semplificare la gestione termica Time to market rapido ed efficienza dei costi grazie all'assenza di requisiti di sequenza di potenza per gli ordini Opzioni flash integrate per una migliore configurazione sicura Prestazioni di configurazione fino a 12 volte più rapide per tempi di boot ultra veloci

Massima affidabilità e sicurezza del dispositivo Tasso di soft error fino a 100 volte inferiore, migliorando l'affidabilità del sistema per applicazioni critiche per la sicurezza SEC e memory block ECC integrati per la protezione SEU



I nuovi dispositivi FPGA Certus-NX e MachXO5-NX sono disponibili da oggi e sono supportati dall'ultima versione del software di progettazione Lattice Radiant™.

Per maggiori informazioni sulle tecnologie menzionate, visitare:

Informazioni su Lattice Semiconductor

Lattice Semiconductor (NASDAQ: LSCC) è il leader nelle soluzioni di programmazione a bassa potenza. Risolviamo i problemi dei clienti in tutta la rete, dall'edge al cloud e nei mercati in crescita delle comunicazioni, dell'informatica, dell'industria, degli autoveicoli e dei prodotti di largo consumo. La nostra tecnologia, le storiche relazioni commerciali e l'impegno per un supporto di livello mondiale consentono ai nostri clienti di sfruttare rapidamente e facilmente tutte le loro capacità innovative per creare un mondo intelligente, sicuro e connesso.

Per ulteriori informazioni su Lattice visitare il sito www.latticesemi.com. Inoltre è possibile seguirci su LinkedIn, X, Facebook, YouTube, WeChat o Weibo.

Lattice Semiconductor Corporation, Lattice Semiconductor (e design) e le denominazioni di prodotti specifici sono marchi registrati o marchi di Lattice Semiconductor Corporation o delle sue controllate negli Stati Uniti e/o in altri paesi. L'uso del termine "partner" non implica una partnership legale tra Lattice e qualsiasi altra entità.

INFORMATIVA GENERALE: i nomi di altri prodotti utilizzati in questa pubblicazione hanno solo uno scopo identificativo e possono essere marchi di fabbrica dei rispettivi proprietari.

Fonte: Business Wire

