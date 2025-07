La serie più recente dei video a cura di Mouser esplora l'equilibrio tra AI e competenza umana nell'ingegneria

DALLAS e FORT WORTH, Texas: Mouser Electronics, Inc., distributore globale autorizzato dei componenti elettronici e dei prodotti per l'automazione industriale più innovativi, oggi ha pubblicato l'ultimo episodio della serie Empowering Innovation Together (EIT) dedicata alla tecnologia, AI-powered engineering (Ingegneria basata sull'AI). L'episodio analizza la ricerca l'impegno per il raggiungimento dell'equilibrio nell'utilizzo delle capacità dell'intelligenza artificiale (AI) congiuntamente alla competenza umana. Grazie agli strumenti basati sull'AI, ora gli ingegneri possono linearizzare complessi processi di progettazione con una precisione senza confronti.

Offrendo un offload più rapido delle analisi dispendiose in termini di tempo e velocizzando l'analisi dei dati di progettazione, l'AI permette agli ingegneri di concentrarsi su ciò che sanno fare meglio: risolvere problemi di alto livello, superare i limiti della tecnologia e realizzare soluzioni sofisticate.

Fonte: Business Wire

