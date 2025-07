KnowBe4 offre alle PMI la sicurezza della posta elettronica basata sull'intelligenza artificiale (IA) per affrontare il rischio delle e-mail in uscita

Utilizzando l'apprendimento automatico avanzato, le reti neurali e l'analisi comportamentale, KnowBe4 Prevent riduce le violazioni dei dati nelle e-mail in uscita

TAMPA BAY, Fla.: KnowBe4, la piattaforma rinomata in tutto il mondo che affronta in modo completo la gestione del rischio umano, oggi ha annunciato il rilascio di KnowBe4 Prevent in tutti i segmenti del mercato, un prodotto per la sicurezza dell'e-mail su base IA progettato per consentire alle organizzazioni di gestire il problema del rischio dell'e-mail in uscita. A seguito del rilascio di Prevent Enterprise, Prevent è oggi disponibile per rispondere a tutte le necessità delle piccole-medie imprese.

Nel 2025, l'errore umano rimane la causa principal delle violazioni dei dati (secondo Verizon, il 60% degli incidenti coinvolge l'"elemento umano").

Fonte: Business Wire

Se questo articolo ti è piaciuto e vuoi rimanere sempre informato con le notizie diiscriviti alla nostra Newsletter gratuita