Rocscience velocizza la crescita nel software per l'ingegneria strutturale con l'acquisizione di 2SI

TORONTO: Rocscience, leader nel software geotecnico con sede a Toronto, Canada, annuncia l'acquisizione di 2SI, innovativo fornitore italiano di soluzioni software per ingegneria. L'acquisizione, oltre a rappresentare un nuovo e importante risultato per Rocscience, dopo il rilevamento di DIANA FEA e di 3GSM nel 2024, arricchisce ulteriormente la suite di soluzioni software per l'ingegneria di proprietà dell'azienda.

2SI è specializzata nello sviluppo di avanzati strumenti software dedicati all'ingegneria strutturale ed è al servizio di un'ampia tipologia di settori, come quello dell'ingegneria civile, infrastrutturale ed edile. Grazie a questa acquisizione Rocscience integrerà nel portafoglio attuale le competenze e le tecnologie di 2SI, migliorando la capacità di rispondere alle esigenze dinamiche di ingegneri e professionisti in tutto il mondo.

"L'arrivo di 2SI in Rocscience rappresenta un entusiasmante passo in avanti nella nostra missione: fornire soluzioni all'avanguardia per l'ingegneria", ha dichiarato il Dr. Thamer Yacoub, amministratore delegato e presidente di Rocscience. "Il team di 2SI apporta una vasta esperienza e una passione condivisa per l'innovazione che arricchiscono la nostra capacità e apportano vantaggi ai nostri clienti in tutto il mondo. Insieme siamo pronti a definire nuovi standard nel software per ingegneria strutturale, dando sempre la priorità all'eccellenza e alle esigenze dei clienti lungo il percorso".

Anche Paolo Nagliati, fondatore di 2SI, ha espresso il proprio entusiasmo per la partnership: "Siamo onorati della fiducia riposta da Rocscience nella nostra azienda e dell'apprezzamento per il nostro software per l'ingegneria strutturale, l'approccio commerciale e la qualità dell'assistenza clienti. Entrando a far parte di un gruppo d'eccellenza siamo certi di poter sfruttare tutte le sinergie possibili per migliorare a ciclo continuo il nostro software e fornire agli ingegneri strutturali gli strumenti più affidabili e produttivi sul mercato".

Questa mossa strategica dimostra l'instancabile impegno di Rocscience nell'offerta ai suoi clienti delle migliori soluzioni software per l'ingegneria. L'acquisizione di 2SI consentirà a Rocscience di espandere il proprio portafoglio di prodotti, di rafforzare la leadership sul mercato e di continuare a guidare l'innovazione e la soddisfazione dei clienti.

Informazioni su Rocscience

Fondata nel 1996, Rocscience è un'azienda leader nello sviluppo di software 2D e 3D per gli ingegneri civili, minerari e geotecnici. Con una base clienti globale e una reputazione per l'affidabilità e l'innovazione, Rocscience continua a definire gli standard nelle soluzioni software per l'ingegneria.

Informazioni su 2SI

Con sede in Italia, 2SI è un punto di riferimento per la competenza nello sviluppo di avanzato software dedicato all'ingegneria per applicazioni strutturali, al servizio dei professionisti di tutta Europa e non solo.

Per ulteriori informazioni su Rocscience e sulle sue soluzioni software per l'ingegneria visitare il sito Rocscience.com.

Fonte: Business Wire

Se questo articolo ti è piaciuto e vuoi rimanere sempre informato con le notizie diiscriviti alla nostra Newsletter gratuita