ITRS figura per la prima volta nel 2025 Gartner® Magic Quadrant™ relativo alle piattaforme di osservabilità

LONDRA: ITRS, un pioniere nel campo dell’osservabilità e del monitoraggio in tempo reale per settori mission-critical, oggi ha annunciato di essere stata inclusa nel 2025 Gartner® Magic Quadrant™ relativo alle piattaforme di osservabilità.

La trasformazione di ITRS in una piattaforma unificata di osservabilità, creata appositamente per ambienti IT difficili e regolati, risulta da sostenuti investimenti nell’innovazione dei prodotti. Riunendo Geneos (prestazioni delle applicazioni), Opsview (monitoraggio dell’infrastruttura) e Uptrends (monitoraggio dell’esperienza digitale) in una singola e potente piattaforma, ITRS Analytics, l’azienda offre funzioni di osservabilità alla velocità dei mercati.

“Il nostro obiettivo consiste nel ridefinire l’osservabilità per settori in cui non si possono accettare tempi di fermo”, spiega Ryan Terpstra, amministratore delegato ITRS.

Fonte: Business Wire

