Andersen Consulting espande la piattaforma aggiungendo HTP Group

SAN FRANCISCO: Andersen Consulting continua ad ampliare i suoi servizi di consulenza iniziando a collaborare con Hoffman Talent Partners (HTP Group), una società di consulenza e di ricerca e selezione di dirigenti con sede a Bruxelles, in Belgio.

HTP Group aiuta a creare leader che hanno un forte impatto per le imprese del futuro, individuando persone di talento pronte a impegnarsi a lungo termine tramite ricerche approfondite, collocamenti a interim e modelli as-a-service, oltre a offrire servizi di consulenza IT e per la leadership. HTP Group opera attraverso tre imprese: Hightech Partners, specializzata nella ricerca di dirigenti e nella consulenza in materia di leadership per aziende attive nel campo della trasformazione digitale; Hoffman & Associates, il cui focus è sulla ricerca di dirigenti e gestione a interim per vari settori e funzioni nell’ambito del consiglio di amministrazione e dell’alta dirigenza; e Ataya & Partners, il cui focus è sulla governance digitale e che offre servizi di consulenza per la protezione dei dati e la cybersecurity.

“Le aziende che si trovano in una fase di transizione richiedono dirigenti in grado di tenere il passo con l’innovazione e al contempo mantenere la chiarezza strategica”, spiegano i partner Raffaele Jacovelli e Ineke Arts. “Offriamo soluzioni personalizzate che vanno oltre la selezione di personale, includendo valutazione delle capacità direttive e supporto alla consulenza. Collaborare con Andersen Consulting ci consentirà di contribuire allo sviluppo di una piattaforma più ampia mirata a conseguire risultati ad alto impatto per i clienti che devono far fronte a problemi complessi di trasformazione in tutti i settori e le industrie”.

“HTP Group vanta un mix unico di servizi di ricerca e selezione di dirigenti, consulenza per la leadership e cybersecurity che rafforzano la nostra capacità di supportare i clienti che devono operare in ambienti caratterizzati da continui cambiamenti”, aggiunge Mark L. Vorsatz, Ceo e Presidente del CdA globale Andersen. “Le loro capacità completano la nostra più ampia piattaforma di consulenza e rafforzano ulteriormente le soluzioni che offriamo ai clienti che devono far fronte all’evoluzione digitale e aziendale”.

Andersen Consulting è una società di consulenza globale che offre una gamma completa di servizi – strategia commerciale, operazioni commerciali, tecnologia e trasformazione IA nonché soluzioni riguardanti il capitale umano. Andersen Consulting si integra con il modello di servizi multidimensionale di Andersen Global, offrendo competenza ineguagliata per consulenze e questioni di mobilità globale, fiscali, legali e riguardanti valutazioni tramite una piattaforma globale che si appoggia a oltre 20.000 professionisti ed è presente in più di 500 sedi attraverso le imprese che ne fanno parte e società collaboratrici. Andersen Consulting Holdings LP è una società in accomandita semplice che offre soluzioni di consulenza attraverso le proprie imprese e società collaboratrici in tutto il mondo.

Fonte: Business Wire

Se questo articolo ti è piaciuto e vuoi rimanere sempre informato con le notizie diiscriviti alla nostra Newsletter gratuita