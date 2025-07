L'efficienza strategica dell'intelligenza artificiale di Pluto Labs supera per prestazioni i modelli di Google e Anthropic a una frazione del costo

— Ottiene una vittoria decisiva nei principali punti di riferimento scientifici, offrendo idee molto pratiche e sperimentalmente testabili con efficienza dei costi senza pari. Il lancio commerciale mondiale è previsto per il terzo trimestre 2025, utilizzando una piattaforma esistente di 170.000 ricercatori.

SEUL, Corea del Sud: Nella gara globale per creare un "AI Scientist" in grado di fare scoperte indipendenti in ambito scientifico, la startup coreana Pluto Labs sta facendo grandi progressi. Mentre colossi tecnologici come Google e Anthropic definiscono la forza competitiva con la pura potenza del calcolo, Pluto Labs introduce "Scinapse AI", un modello innovativo che sviluppa un AI Scientist più efficace a solo un decimo del consueto costo di calcolo, ottenendo prestazioni straordinarie rispetto ai modelli di punta in valutazioni cieche.

Fonte: Business Wire

