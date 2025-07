Il futuro della connettività inizia da qui: Network X torna a Parigi dal 14 al 16 ottobre

L'evento si ripete al Paris Expo Porte de Versailles con la rappresentazione globale dei leader dell'industria e degli esperti delle telecomunicazioni

PARIGI: Network X 2025 - l'unico evento che riunisce i mercati delle reti fisse e mobili - torna al Paris Expo Porte de Versailles dal 14 al 16 ottobre. Realizzato per i principali player del settore delle telecomunicazioni, questo evento annuale promuove l'innovazione del modello aziendale e la monetizzazione delle reti fisse, mobili, satellitari e dei trasporti di nuova generazione attraverso l'IA e il cloud.

Al Network X 2025 debutteranno eventi specializzati ideati per offrire informazioni di esperti su argomenti di tendenza, tra cui Data Center World e due Expo Stages for Fixed-Line and Mobile.

Fonte: Business Wire

