Guide alla pianificazione del budget 2026 di Forrester: il perdurare dell'incertezza economica porta a una crescente cautela da parte dei leader

Con il persistere della volatilità, adottare la pianificazione dello scenario può aiutare a riprendere il controllo

LONDRA: La società Forrester (Nasdaq: FORR), nelle sue Guide alla pianificazione del budget 2026, afferma che la volatilità sta compromettendo l'ottimismo per quanto riguarda i budget 2026. Tariffe, guerre commerciali, minacce informatiche e incertezza economica rivoluzionano le aspettative per il budget e segnano la transizione verso una pianificazione più cauta. Nell'ambito di una volatilità che non accenna a diminuire, i leader devono valutare la pianificazione dello scenario e prepararsi sia a tagli dei budget più netti, sia a opportunità di investimento inattese, tutelando e prioritizzando investimenti in grado di creare valore per i clienti, bloccando la spesa dovuta a complessità inefficienti e adottando una sperimentazione a ciclo continuo e a costi contenuti per restare sempre in prima linea.

Fonte: Business Wire

