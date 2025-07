Reply lancia le Prebuilt AI Apps per accelerare l’adozione dell’Intelligenza Artificiale Generativa a livello enterprise

TORINO, Italia: Reply [EXM, STAR: REY] lancia le Prebuilt AI Apps: agenti di intelligenza artificiale generativa, progettati per semplificare e accelerare l'introduzione dell'AI nei contesti aziendali.

Nelle Prebuilt AI Apps, Reply combina una conoscenza approfondita dei processi operativi, l’utilizzo di dataset curati e l’orchestrazione di agenti AI all’interno di soluzioni consistenti, sicure e pronte per l’utilizzo. Ogni applicazione può essere ulteriormente personalizzata o estesa attraverso l’integrazione con sistemi e knowledge base aziendali, mantenendo il pieno controllo su governance e operatività.

Le Prebuilt AI Apps semplificano l’accesso alle informazioni, migliorano la qualità decisionale e aumentano l’efficienza operativa grazie a interfacce conversazionali e knowledge base strutturate. Permettono un’adozione rapida e sostenibile, senza interventi infrastrutturali complessi, con benefici immediati in termini di efficienza operativa e riduzione delle attività manuali, sin dalle prime fasi di implementazione.

Le Prebuilt AI Apps permettono alle imprese di:

aumentare la produttività in funzioni ad alta intensità informativa, come HR, procurement e compliance;

ridurre i tempi decisionali grazie alla comprensione e sintesi intelligente dei documenti;

abbattere i costi operativi e il carico manuale automatizzando le attività ripetitive;

migliorare l’esperienza utente con interfacce conversazionali accessibili e intuitive.

All’interno dell’iniziativa Prebuilt AI Apps, sono già stati sviluppati sistemi agentici pronti per essere utilizzati in diversi ambiti:

- nel contesto assicurativo, questi sistemi velocizzano la gestione dei sinistri trasformando referti medici e fatture in dati strutturati, evidenziando nel contempo eventuali incongruenze o informazioni mancanti.

- per i team di procurement permettono di automatizzare l’analisi delle risposte dei fornitori, individuando le clausole rilevanti e supportando la creazione di griglie di valutazione personalizzate.

- in ambito HR abilitano assistenti virtuali attivi 24/7, multilingua e personalizzati in base al ruolo e alla sede dell’utente, per fornire supporto su policy, richieste operative o percorsi di crescita.

Estendendo l’utilizzo dell’AI nei processi a valore, le Prebuilt AI Apps rappresentano un approccio concreto e sostenibile per passare dalla sperimentazione all’adozione su scala, offrendo risultati misurabili sin dalle prime fasi di adozione.

Reply

Reply [EXM, STAR: REY, ISIN: IT0005282865] è specializzata nella progettazione e nella realizzazione di soluzioni basate sui nuovi canali di comunicazione e media digitali. Costituita da un modello a rete di aziende altamente specializzate, Reply definisce e sviluppa modelli di business abilitati dai nuovi paradigmi dell’AI, Big Data, Cloud Computing, Digital Media e Internet degli Oggetti. Reply fornisce servizi di consulenza, system integration e digital services ai principali gruppi industriali appartenenti ai settori Telco & Media, Industria e Servizi, Banche e Assicurazioni e Pubblica Amministrazione. www.reply.com

