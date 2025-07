ExaGrid riconosciuta nel prestigioso elenco 2025 MES Midmarket 100

L'elenco presenta i fornitori di tecnologia che supportano la crescita, l'innovazione e il successo

MARLBOROUGH, Mass.: ExaGrid®, l'unica soluzione che offre storage di backup a più livelli del settore con Retention Time-Lock che include un livello non rivolto alla rete (con la creazione di un air gap a livelli), eliminazioni ritardate e immutabilità per il ripristino del ransomware, ha annunciato oggi che MES Computing, un marchio di The Channel Company, ha evidenziato ExaGrid nel suo elenco 2025 MES Midmarket 100.

L'elenco annuale MES Midmarket 100 riconosce i fornitori di tecnologia dotati di profonde conoscenze delle esigenze informatiche specifiche delle aziende del mercato medio. Questi fornitori sono impegnati a fornire prodotti e servizi lungimiranti che supportano crescita, innovazione e successo per i loro clienti di medie dimensioni.

Fonte: Business Wire

