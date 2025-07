Qualcomm annuncia il pagamento in contanti dei dividendi trimestrali

Qualcomm Incorporated (NASDAQ: QCOM) oggi ha annunciato il pagamento in contanti di 0,89 dollari USA, in data 25 settembre 2025, dei dividendi per le azioni ordinarie agli azionisti registrati alla ch...

Autore: Business Wire

Pubblicato il: 19/07/2025