Il running back NFL Derrick Henry entra a far parte di Amazfit come atleta ambasciatore

Henry utilizzerà i prodotti Amazfit per ottimizzare la salute, il recupero e le prestazioni mentre inizia la sua decima stagione NFL

MILPITAS, Calif.: Amazfit, un brand globale leader nei dispositivi smart indossabili di proprietà di Zepp Health (NYSE: ZEPP), ha annunciato che Derrick Henry, il running back dei Baltimore Ravens, sarà l'ultimo atleta di punta a unirsi al suo crescente elenco di ambasciatori. Noto per il raro abbinamento di forza e velocità, Henry userà i dispositivi indossabili Amazfit per migliorare ogni fase del suo allenamento, della ripresa e del sonno mentre si prepara per la sua decima stagione NFL.

Uno dei più prolifici running back della sua generazione, Henry ha accumulato una serie straordinaria di successi durante la sua carriera, compresi NFL Offensive Player of the Year, due titoli rushing e cinque selezioni Pro Bowl.

Fonte: Business Wire

