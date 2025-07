EUMETSAT assume il controllo del primo sounder geostazionario d’Europa

DARMSTADT, Germania: Dopo oltre due settimane di manovre complesse, posizionamento preciso e controlli meticolosi, EUMETSAT ha assunto il controllo del satellite Meteosat Third Generation Sounder 1 (MTG-S1) il 18 luglio 2025, l’ultima aggiunta alla sua flotta di satelliti meteorologici geostazionari.

Dopo il successo del lancio avvenuto il 1° luglio 2025, il satellite – che trasporta l’Infrared Sounder (IRS) e la missione Copernicus Sentinel-4 dell’Unione Europea – ha completato la fase di lancio e le prime operazioni (LEOP) ed è ora in orbita a circa 36.000 km sopra l’Equatore, a 3,4° di longitudine ovest.

MTG-S1 inizierà ora diversi mesi di test intensivi condotti dagli esperti di EUMETSAT, in collaborazione con l’Agenzia Spaziale Europea (ESA) e l’industria, per prepararsi alla fornitura di dati e prodotti essenziali a specialisti degli Stati membri di EUMETSAT e non solo. Una volta pienamente operativo, il satellite fornirà nuovi flussi di dati sul sondaggio atmosferico, consentendo ai servizi meteorologici nazionali di emettere allerte più precoci e accurate, salvando vite e proteggendo beni e infrastrutture.

«Il completamento con successo della fase LEOP conferma che la piattaforma satellitare MTG-S1 funziona come previsto ed è pronta per la prossima fase», ha dichiarato Julia Hunter-Anderson, responsabile LEOP di Meteosat Third Generation presso EUMETSAT. «Assumere il controllo del satellite in condizioni ottimali rappresenta una pietra miliare per EUMETSAT e i nostri partner. Questo traguardo è il risultato della straordinaria dedizione e del duro lavoro di centinaia di persone nel corso di molti anni.»

«Per EUMETSAT, è anche l’inizio di un nuovo percorso: insieme a ESA e all’industria, per mettere in servizio il satellite e preparare i suoi straordinari strumenti per fornire dati e prodotti critici quasi in tempo reale. Queste osservazioni informeranno i decisori politici, aiuteranno a proteggere le società, miglioreranno la vita e i mezzi di sussistenza e potenzieranno il monitoraggio del clima e le previsioni meteorologiche nei nostri Stati membri e oltre.»

Informazioni su EUMETSAT

EUMETSAT, l’agenzia meteorologica europea dei satelliti, monitora il tempo e il clima dallo spazio. Con sede a Darmstadt, in Germania, EUMETSAT fornisce ai suoi 30 stati membri immagini e dati meteorologici essenziali per garantire la sicurezza delle comunità e per settori economici critici.

I 30 stati membri di EUMETSAT sono: Austria, Belgio, Bulgaria, Croazia, Repubblica Ceca, Danimarca, Estonia, Finlandia, Francia, Germania, Grecia, Ungheria, Islanda, Irlanda, Italia, Lettonia, Lituania, Lussemburgo, Paesi Bassi, Norvegia, Polonia, Portogallo, Romania, Slovacchia, Slovenia, Spagna, Svezia, Svizzera, Türkiye e Regno Unito.

Per maggiori informazioni, visita il sito web di EUMETSAT.

Fonte: Business Wire

