OpenX annuncia OpenXSelect, un'avanzata piattaforma di targeting e curation lato offerta per brand e agenzie

OpenXSelect riduce del 50% i tempi di configurazione e raddoppia la portata su CTV, canali nativi, app e sul web.

PASADENA, California: OpenX Technologies, Inc., piattaforma leader nei servizi per il lato offerta, oggi ha annunciato la disponibilità generale di OpenXSelect™, una piattaforma di prossima generazione per le attività di curation e targeting lato offerta destinata a brand e agenzie. Realizzata per avvicinare acquirenti e offerta, OpenXSelect consente di prendere il controllo totale della qualità dell'inventario e di attivare il targeting su larga scala sfruttando un'ampia gamma di dati, tra cui pubblico, comportamento, attenzione e sostenibilità, oltre che di ottimizzare le performance tramite un'interfaccia lineare e intuitiva.

OpenX è il leader nella curation lato offerta dal 2018, anno in cui ha lanciato OpenAudience™, una soluzione totalmente innovativa per il settore destinata ai data partner e basata sul primo grafico di identità lato offerta del comparto.

Fonte: Business Wire

