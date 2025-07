SS&C Technologies rileverà Calastone

WINDSOR, Conn.: SS&C Technologies Holdings, Inc. (Nasdaq: SSNC) oggi ha annunciato un accordo definitivo per l'acquisizione di Calastone, la più grande rete globale di fondi e leader nella fornitura di soluzioni tecnologiche per i settori della gestione patrimoniale e dei beni, da Carlyle, società internazionale di gestione patrimoniale. Il prezzo dell'acquisto, pari a circa 766 milioni di sterline (circa 1,03 miliardi di dollari), è soggetto ad alcune rettifiche.

Calastone, con sede a Londra, gestisce la più grande rete globale di fondi, connettendo più di 4.500 delle organizzazioni finanziarie più importanti al mondo in 57 mercati. L'acquisizione dovrebbe concludersi nel quarto trimestre 2025, secondo le approvazioni normative. Secondo SS&C, l'acquisizione risulterà in una crescita entro 12 mesi, e l'azienda prevede di finanziare l'acquisizione con una combinazione di debito e contanti.

Fonte: Business Wire

