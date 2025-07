Dubai lancia la prima classificazione di icone al mondo per la collaborazione uomo-macchina nella ricerca e nelle pubblicazioni

Il sistema di classificazione stabilisce un nuovo standard di trasparenza nell'era della creazione di conoscenze assistita dall'IA

DUBAI, Emirati Arabi Uniti: Dubai ha lanciato il primo sistema di classificazione al mondo basato su icone per rappresentare il livello di collaborazione uomo-macchina nel processo di produzione di ricerche, pubblicazioni e contenuti destinati al pubblico.

Sviluppate dalla Dubai Future Foundation (DFF), le icone di collaborazione uomo-macchina (HMC, Human–Machine Collaboration) offrono un nuovo standard globale di trasparenza, indicando chiaramente il grado di collaborazione tra esseri umani e IA durante tutto il processo creativo. La classificazione è gratuita, protetta da copyright per garantirne l'uniformità e liberamente accessibile a ricercatori, editori e creatori di contenuti di tutto il mondo.

Sua Altezza lo Sceicco Hamdan bin Mohammed bin Rashid Al Maktoum, Principe ereditario di Dubai, Vice Primo Ministro, Ministro della Difesa e Presidente del Consiglio di Amministrazione della DFF, ha dichiarato: "Distinguere tra contenuti generati dagli esseri umani e dall'intelligenza artificiale è diventata una sfida importante. Ecco perché abbiamo lanciato un nuovo quadro di riferimento per definire il livello di collaborazione tra esseri umani e macchine in tutte le forme di contenuto.

"Invitiamo ricercatori, scrittori, editori, designer e creatori di contenuti di tutto il mondo ad adottare questo nuovo sistema di classificazione globale", ha aggiunto Sua Altezza.

A differenza degli strumenti esistenti che si concentrano sui risultati o sulla proprietà intellettuale, le icone HMC si focalizzano sul processo alla base del lavoro, dall'ideazione e dall'analisi dei dati alla scrittura, alla traduzione e alla progettazione. Il sistema si applica ad articoli accademici, relazioni, contenuti visivi e materiali didattici.

Il sistema di classificazione presenta cinque icone principali che rappresentano il grado di collaborazione uomo-macchina (da Tutto essere umano a Tutto macchina), oltre a nove icone funzionali che indicano a quali parti specifiche del processo ha contribuito una macchina. Sono: ideazione, revisione della letteratura, raccolta dei dati, analisi dei dati, interpretazione dei dati, scrittura, traduzione, immagini e progettazione.

Utilizzando queste icone, le istituzioni e gli individui possono dimostrare un uso responsabile dell'IA, rafforzare la leadership umana nella produzione della ricerca e promuovere una maggiore fiducia in un'epoca sempre più plasmata dagli strumenti di apprendimento automatico.

Il sistema è stato sviluppato in risposta a una domanda sollevata nell'edizione 2024 del rapporto Global 50 della Dubai Future Foundation: "E se avessimo una Dichiarazione di Turing per l'intelligenza umana?" Le icone HMC presentano la risposta di Dubai: un quadro pratico che stabilisce un nuovo punto di riferimento per l'integrità della ricerca e la trasparenza dei contenuti.

Scarica le icone e scopri di più su dubaifuture.ae/hmc.

