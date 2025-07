APAL MW collabora con Sitetracker per accelerare progetti di energia rinnovabili in tutta la Francia

MONTCLAIR, N.J.: Sitetracker, il leader globale nel software completo di Asset Lifecycle Management (ALM), oggi ha annunciato una collaborazione strategica con APAL MW, un produttore di energia indipendente (IPP) specializzato nello sviluppo di energia solare fotovoltaica, energia eolica e sistemi di accumulo di energia a batteria (BESS) in Francia. La collaborazione consentirà a APAL MW di migliorare significativamente l'efficienza operativa, promuovere una più solida collaborazione di squadra e ottenere visibilità in tempo reale nell'intero portafoglio in espansione di progetti di energia rinnovabile.

Il potenziamento della crescita di APAL MW come moderno IPP

APAL MW, le cui attività si basano su un solido modello IPP, ha scelto Sitetracker a seguito di un esame dettagliato delle capacità della piattaforma per supportare lo sviluppo di complessi progetti rinnovabili.

Fonte: Business Wire

