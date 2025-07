Armis nominato tra i leader nelle soluzioni unificate per la gestione delle vulnerabilità, nella valutazione relativa al terzo trimestre del 2025

L'azienda ha ottenuto il punteggio più alto rispetto a tutti i fornitori in termini di Offerta attuale

SAN FRANCISCO: Armis, l'azienda di gestione e sicurezza dell'esposizione informatica, oggi annuncia di essere stata nominata tra i Leader nella classifica The Forrester Wave™: Unified Vulnerability Management Solutions, Q3 2025 (The Forrester Wave™: soluzioni unificate per la gestione della vulnerabilità, Q3 2025).

In questo rapporto Forrester Wave™ Armis è classificata tra i Leader e ha conquistato il punteggio più elevato nella categoria Offerta attuale. Nel documento si afferma: "La strategia di Armis è radicata nei principi della sicurezza proattiva… Armis è la soluzione ideale sia per le organizzazioni agli inizi del proprio percorso per la sicurezza proattiva, sia per quelle più mature che necessitano di capacità d'eccellenza nella risposta alla vulnerabilità".

Fonte: Business Wire

