Corpay Cross-Border nominata Partner ufficiale FX del FIM World Supercross Championship

Fornire accesso a soluzioni per la gestione del rischio valutario e per i pagamenti transfrontalieri

TORONTO: Corpay, Inc.*, (NYSE: CPAY), un leader globale nel settore dei pagamenti aziendali, annuncia che il suo business Cross-Border ha concluso un accordo con il FIM World Supercross Championship, il più importante campionato di supercross in stadi internazionali, che ne fa il Partner ufficiale per i cambi valutari (FX).

Ai sensi di questa partnership, World Supercross potrà utilizzare le innovative soluzioni per pagamenti transfrontalieri sviluppate da Corpay per mitigare l’esposizione ai cambi valutari risultante dalle esigenze commerciali quotidiane. Inoltre, la pluripremiata piattaforma per pagamenti transfrontalieri creata da Corpay consentirà a World Supercross di gestire i pagamenti internazionali da un singolo punto di accesso.

Fonte: Business Wire

Se questo articolo ti è piaciuto e vuoi rimanere sempre informato con le notizie diiscriviti alla nostra Newsletter gratuita