Benfica presenta una nuova visione e un ambizioso piano regolatore per Estádio da Luz e l'area circostante con strutture di livello mondiale dedicate ai tifosi e alla comunità

LISBONA, Portogallo: S.L. Benfica ha rivelato un nuovo piano regolatore rivoluzionario per Estádio da Luz, che posiziona lo stadio come una prestigiosa destinazione internazionale per gli sport e gli spettacoli, allineandosi con i più entusiasmanti sviluppi nella categoria in tutto il mondo, arricchendo nel contempo l'esperienza dei tifosi e rafforzando la sua connessione con i sostenitori e la comunità locale.

Populous ha condotto tutti gli aspetti della progettazione del piano regolatore in collaborazione con Saraiva + Associados, rinomato studio di architettura con sede a Lisbona. Populous ha inoltre fornito la progettazione originale dello stadio, inaugurato nel 2004.

Fonte: Business Wire

