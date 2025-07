Fresha migliora il customer engagement con gli RCS per le aziende alimentati da Twilio e Google

La piattaforma globale di bellezza e benessere annuncia forti aumenti nelle mance, recensioni dei clienti e prenotazioni confermate attraverso messaggi interattivi e ricchi di contenuti mediatici

LONDRA: Twilio (NYSE: TWLO), la piattaforma di coinvolgimento dei clienti alla base delle esperienze personalizzate, in tempo reale per i marchi leader di oggi, oggi ha annunciato che Fresha, una piattaforma di spicco per le prenotazioni nel settore della bellezza e del benessere, sta creando una più profonda fiducia del cliente e promuovendo una notevole crescita commerciale mediante l'adozione di messaggistica Rich Communication Services (RCS), alimentata da Twilio e Google.

Fresha, che ogni giorno rende più facile oltre 700.000 appuntamenti per i suoi 130.000 partner in 120 Paesi, è passata dai tradizionali SMS agli RCS per trasformare le normali notifiche in conversazioni fidate e personalizzate secondo il marchio. L'iniziativa ha portato a un miglioramento immediato e misurabile nel percorso del cliente, compreso un indice di lettura dei messaggi di appuntamenti pari al 41,3% e a un aumento del 7,1% delle recensioni dei clienti.

“Siamo qui per rendere più facile la vita di parrucchieri e proprietari di saloni di bellezza, mettendo le loro esigenze al centro di tutto ciò che progettiamo”, ha dichiarato Jeremy Miller, Responsabile dei prodotti per Fresha . “Quando i messaggi provengono da un marchio Fresha verificato e riconoscibile, le persone sono più coinvolte perché sanno che sono autentici. Questa fiducia rafforza i rapporti e produce risultati migliori”.

La messaggistica verificata e interattiva è alla base di un impatto commerciale misurabile

A differenza dei tradizionali SMS, gli RCS offrono un canale per le comunicazioni con i clienti sicuro e di forte impatto, che comprende identità verificate dei mittenti, ricchi contenuti mediatici e tasti interattivi. Per Fresha, questo ha comportato la sostituzione dei semplici messaggi SMS con notifiche dinamiche e personalizzate per conferme, promemoria e ringraziamenti.

Con l'API di Twilio di facile integrazione, Fresha ha distribuito gli RCS senza modificare i codici, ottenendo risultati eccezionali rispetto agli SMS:

Maggiore coinvolgimento: i messaggi RCS associati agli appuntamenti hanno raggiunto un indice di lettura del 41,3%.

i messaggi RCS associati agli appuntamenti hanno raggiunto un indice di lettura del 41,3%. Aumento delle conferme: Un aumento del 6% dei clienti che confermano i propri appuntamenti.

Un aumento del 6% dei clienti che confermano i propri appuntamenti. Crescita post-appuntamento: I prompt interattivi hanno prodotto un aumento del 7,1% delle recensioni dei clienti e del 5,3 delle mance, incrementando direttamente le entrate dei partner.

I prompt interattivi hanno prodotto un aumento del 7,1% delle recensioni dei clienti e del 5,3 delle mance, incrementando direttamente le entrate dei partner. Capacità di consegna superiore: I messaggi RCS hanno raggiunto un indice di consegna del 99,2%, garantendo la ricevuta regolare di comunicazioni critiche.

“Gli RCS si distinguono perché sono affidabili”, ha dichiarato Stephen Brough, Responsabile globale GTM - RCS for Business per Google. “Quando vedono chiaramente chi invia il messaggio, i clienti sono più propensi a coinvolgersi: è più probabile che rispondano, che confermino gli appuntamenti o condividano una recensione. La fiducia fa la differenza”.

Con Twilio, è facile creare esperienze omnicanale

Fresha, un cliente di Twilio dal 2016, ha inizialmente implementato gli SMS, passando gradualmente ad altri canali come WhatsApp, e-mail, vocale, chat e RCS. L'integrazione di Twilio Flex per centralizzare questi canali è stata resa possibile da Zing, il partner strategico di Twilio. Grazie alle soluzioni di Twilio, Fresha ora può creare e lanciare rapidamente nuove funzionalità, incentrandosi sulle preferenze dei clienti locali, garantendo affidabilità e conformità mentre si evolvono.

Jeremy Miller, Responsabile dei prodotti per Fresha, ha dichiarato: “Twilio ci consente di lanciare Fresha in nuovi Paesi con la totale fiducia che i nostri messaggi verranno consegnati, proteggendo l'esperienza clienti ovunque andiamo”.

Peter Bell, Vicepresidente del marketing per l'EMEA presso Twilio, ha dichiarato: “Nell'odierna era digitale, creare la fiducia del cliente non è mai stato così importante eppure tutti noi ci fidiamo sempre meno dei canali di comunicazione. Infatti, secondo il rapporto SOCER di Twilio, il 61% dei consumatori non crede che i marchi utilizzino i loro dati nei loro migliori interessi. Adottando gli RCS, hanno trasformato la messaggistica in uno spazio sicuro e personalizzato, riconoscibile e affidabile per i loro clienti. Con la tecnologia di Twilio, Fresha sta creando relazioni più solide dalla prima prenotazione all'ultimo ringraziamento e oltre”.

Informazioni su Twilio

Le aziende leader di oggi si affidano alla Customer Engagement Platform (CEP) di Twilio per sviluppare relazioni dirette e personalizzate con i propri clienti, ovunque nel mondo. Twilio consente alle aziende di utilizzare le comunicazioni e i dati per aggiungere intelligenza e sicurezza a ogni fase del customer journey, dalle vendite al marketing, alla crescita, al servizio clienti, fino a molti altri casi d'uso di engagement in modo flessibile e programmatico. Milioni di sviluppatori e centinaia di migliaia di aziende utilizzano Twilio in 180 paesi, per creare esperienze magiche per i loro clienti. Per ulteriori informazioni su Twilio (NYSE: TWLO), visitare il sito: www.twilio.com.

Informazioni su Fresha

Fresha, una delle più grandi piattaforme di prenotazione per il settore della bellezza e del benessere, è la scelta di oltre 130.000 aziende in 120 Paesi. Ad oggi, i clienti hanno prenotato oltre 1 miliardo di appuntamenti attraverso la piattaforma, che oggi invia più di 1,5 milioni di messaggi ogni giorno. Con la missione di rendere la cura personale accessibile a tutti, Fresha deve la sua crescita alla consegna di esperienze personalizzate e senza soluzione di continuità: prima, durante e dopo ogni appuntamento. Raggiungere questi obiettivi su scala globale non è un'impresa facile, ma è fondamentale per realizzare la visione di Fresha.

Fonte: Business Wire

Se questo articolo ti è piaciuto e vuoi rimanere sempre informato con le notizie diiscriviti alla nostra Newsletter gratuita