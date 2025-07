Access Advance annuncia i prezzi per HEVC Advance e VVC Advance fino al 2030

BOSTON: Access Advance LLC (“Advance”) oggi ha annunciato i risultati di numerose decisioni significative prese dai concessori di licenze in relazione ai gruppi di brevetti simili HEVC Advance e VVC Advance. Per entrambi i pool di brevetti è stato scelto di mantenere le royalty e i tetti attuali per i licenziatari che stipuleranno accordi entro il 31 dicembre 2025 e di prorogare un incentivo che allinea i tetti sulle royalty per l’accordo ponte multicodec (“MCBA”) siglato da Advance e il pool di brevetti VVC per i licenziatari che stipuleranno l’MCBA durante lo stesso periodo.

Ne consegue che i licenziatari che si uniranno al programma HEVC Advance – ottenendo accesso a oltre 27.000 brevetti – entro il 31 dicembre 2025, possono bloccare le royalty e i tetti fino al 2030. Questa protezione si applica sia agli obblighi relativi alle royalty in corso sia ai calcoli delle royalty dovute per vendite passate.

Inoltre sia i licenziatari HEVC Advance attuali sia quelli nuovi che si uniranno al pool di brevetti VVC Advance e stipuleranno l’MCBA entro il 31 dicembre 2025, usufruiranno di tetti sulle royalty MCBA uguali a quelli relativi al programma VVC Advance. Questo rispecchia una proroga di un incentivo scaduto il 30 giugno 2022 e blocca le royalty attuali fino al 2030, effettivamente riducendo i tetti sulle attuali royalty MCBA e rafforzando l’impegno di Access Advance a premiare i primissimi operatori che adottano il suo approccio alla concessione di licenze tramite la piattaforma.

A partire dal 1º gennaio 2026, le royalty HEVC saranno aggiornate in modo da allineare la struttura dei prezzi HEVC Advance con quella VVC Advance attuale, che ai sensi della votazione da parte dei concessori di licenze VVC Advance rimarrà ai livelli attuali fino al 2030, rendendo la proposta di valore dell’MCBA ancora più vantaggiosa per i licenziatari nell’ambito dei programmi di concessione in licenza della piattaforma codec video Access Advance.

“Access Advance è lieta che entrambi i gruppi di concessori di licenze abbiano scelto la prevedibilità e la stabilità del mercato con le loro decisioni volte in gran parte a mantenere ai livelli preesistenti le royalty e i tetti e a offrire ai licenziatari un incentivo aggiuntivo a siglare l’MCBA. Dopo quasi un decennio di royalty HEVC stabili, l’aggiustamento misurato per i licenziatari che si uniranno dopo il 2025 rispecchia la crescita e il valore straordinari che il pool di brevetti HEVC Advance ora offre al mercato alla luce dell’aumentata prevalenza di dispositivi e contenuti HEVC”, commenta Peter Moller, amministratore delegato Access Advance. “Al momento del lancio del programma, avevamo previsto una copertura pari a circa il 35% di tutti i brevetti essenziali standard HEVC. Oggi il nostro pool rappresenta una percentuale stimata del 75-80% del panorama globale di brevetti HEVC – oltre il doppio rispetto alle nostre previsioni iniziali. L’aggiustamento delle royalty approvato del 25%, che andrà in vigore per i nuovi licenziatari il 1º gennaio 2026, sebbene inferiore a un pieno raddoppio che sarebbe giustificato dalla nostra copertura, assicura un compenso equo per gli innovatori mentre mantiene invariato il nostro impegno a un programma di concessione di licenze equo, ragionevole e non discriminatorio (FRAND) e trasparente. E grazie a queste modifiche vi sono chiari vantaggi per le imprese che si uniscono al nostro programma VVC e si assicurano gli sconti garantiti dall’MCBA anche se i loro prodotti ancora non includono la funzionalità VVC”.

La copertura di brevetti più avanzata nel settore

Il gruppo di brevetti simili HEVC si è evoluto dal lancio iniziale, che includeva meno di 500 brevetti, fino a diventare la soluzione per la concessione all’uso più completa nel settore – che ora copre oltre 27.000 brevetti essenziali per la tecnologia H.265/HEVC. Questa enorme espansione rappresenta l’unificazione più grande di brevetti essenziali-standard HEVC disponibile attraverso qualsiasi singolo programma di concessione di licenze ovunque nel mondo.

Il successo del pool di brevetti nell’attrarre importanti titolari di brevetti dimostra la fiducia riposta dal mercato nell’equilibrato approccio attuato da Access Advance nella concessione in licenza della proprietà intellettuale. Recentemente si sono aggiunte aziende tecnologiche leader in molteplici settori – dispositivi mobili, elettronica di consumo, automotive e applicazioni IoT emergenti.

Opportunità per la flessibilità, le riduzioni dei costi e le efficienze

Access Advance incoraggia sia gli attuali licenziatari sia i potenziali partner a valutare le loro strategie di concessione di licenze multicodec prima della scadenza del 31 dicembre 2025. Le imprese che implementano sia le tecnologie HEVC sia quelle VVC di nuova generazione possono conseguire significative riduzioni dei costi ed efficienze operative tramite la struttura MCBA.

L’allineamento delle royalty HEVC con quelle VVC crea inoltre opportunità per le imprese che desiderino attuare un approccio unificato alla concessione di licenze codec video nei loro portafogli di prodotti, semplificando gli obblighi concernenti la compliance mentre accedono alla copertura di brevetti più completa nel settore e ottenendo massima flessibilità per l’adozione delle tecnologie future.

Per richieste di informazioni sulla concessione in licenza e sui valori delle royalty, le parti interessate possono contattare Access Advance all’indirizzo licensing@accessadvance.com.

Informazioni su Access Advance: Access Advance LLC è una società indipendente di amministrazione per concessione di licenze, creata per guidare lo sviluppo, l’amministrazione e la gestione di gruppi di brevetti simili ai fini della concessione all’uso di brevetti essenziali sulle tecnologie di codifica-decodifica (codec) video più importanti. Access Advance fornisce una procedura trasparente ed efficiente per la concessione di licenze sia per i titolari sia per gli operatori che li implementano.

Access Advance gestisce e amministra il pool di brevetti HEVC Advance per la concessione in licenza di oltre 27.000 brevetti essenziali per la tecnologia H.265/HEVC e il pool di brevetti VVC Advance per la concessione in licenza di brevetti essenziali per la tecnologia VVC/H.266. L’accordo ponte multicodec siglato da Access Advance offre a licenziatari idonei una singola struttura di tariffe relative a royalty scontate pensata per licenziatari partecipanti a pool sia HEVC Advance sia VVC Advance. Inoltre Access Advance offre il pool VDP, una soluzione completa per concessione di licenze pensata per servizi di streaming video che coprono le tecnologie codec HEVC, VVC, VP9 e AV1. Per ulteriori informazioni visitare www.accessadvance.com.

Fonte: Business Wire

